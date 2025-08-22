ПСЖ – Анже: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги 1 – Луїс Енріке змінив рішення щодо Забарного
ПСЖ та Анже розпочинають другий тур Ліги 1 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію матчу за участю Іллі Забарного шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч ПСЖ – Анже відбудеться сьогодні (22 серпня). Стартовий свисток на Парк де Пренс пролунає о 21:45 за київським часом.
Луїс Енріке зганьбився заявою про стосунки Забарного і Сафонова в ПСЖ – вважає війну політикою
Пряма трансляція буде доступна на Megogo за наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у онлайні Футбол 24.
Ілля Забарний повністю провів матч першого туру проти Нанта (1:0), але сьогодні опинився в запасі ПСЖ. Луїс Енріке в центрі оборони зробив ставку на пару Маркіньйос/Пачо.
Стартовий склад ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Маркіньйос (к), Пачо, Мендеш – Фабіан Руїс, Вітінья, Невеш – Дуе, Дембеле, Барколя.
Стартовий склад Анже: Коффі – Раолісоа, Аркус, Камара, Лефор, Екомі – Белькебла (к), Белкдім, Куркуль – Шеріф, Леполь.