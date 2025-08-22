ПСЖ та Анже розпочинають другий тур Ліги 1 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію матчу за участю Іллі Забарного шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Анже відбудеться сьогодні (22 серпня). Стартовий свисток на Парк де Пренс пролунає о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на Megogo за наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у онлайні Футбол 24.

Ілля Забарний повністю провів матч першого туру проти Нанта (1:0), але сьогодні опинився в запасі ПСЖ. Луїс Енріке в центрі оборони зробив ставку на пару Маркіньйос/Пачо.

Стартовий склад ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Маркіньйос (к), Пачо, Мендеш – Фабіан Руїс, Вітінья, Невеш – Дуе, Дембеле, Барколя.

Стартовий склад Анже: Коффі – Раолісоа, Аркус, Камара, Лефор, Екомі – Белькебла (к), Белкдім, Куркуль – Шеріф, Леполь.