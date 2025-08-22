ПСЖ та Анже зустрілись у другому турі французької Ліги 1 2025/26. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ілля Забарний опинився у запасі – Луїс Енріке все ж вирішив ротувати українця із досвідченим Маркіньйосом, який вивів команду із капітанською пов'язкою на поле. А зі стартовим свистком все пішло за сценарієм парижан – повний контроль м'яча та жодних шансів для опонента.

Володіння м'ячем – це звісно добре, але для перемоги треба забивати. А от з цим були проблеми, адже ПСЖ грав неспішно, контролюючи хід матчу. Дембеле мав найкращу нагоду забити в першому таймі – Жоау Невеша збили на куті штрафного, а суддя призначив пенальті. Усман взявся пробивати 11-метровий, але запустив снаряд над поперечкою!

Окрім цього, справді небезпечних моментів пригадати біля воріт Анже важко. Парижани намагались пробивати здалеку, але бракувало влучності. А на старті другого тайму ПСЖ таки забив. Затяжна атака, Фабіан Руїс віддав ліворуч на Дуе, той прострілив, рикошет і м'яч знову в Руїса, який з розвороту прошив Коффі.

Анже міг шокувати гранда на 68-й хвилині, але Белькдім трохи не влучив у дальній кут після швидкої контратаки – Шевальє цілком міг пропустити, якби м'яч залетів у ворота. Але далі все продовжилось за сценарієм ПСЖ: контроль м'яча та жодних шансів супернику бодай на контратаку. Склалось враження, що підопічні Луїса Енріке виступали в економ-режимі. Єдиний, хто був дуже близький до другого гола – Фабіан Руїс, який ближче до кінця матчу поцілив у поперечку. У такій грі Ілля Забарний майже напевне допоміг би зберегти ворота "сухими", навіть якби їх захищав росіянин Сафонов.

Таким чином, ПСЖ набрав 6 очок та очікувано очолив турнірну таблицю Ліги 1, Анже, який минулого сезону посів 14-те місце з 18, восьмий з 3 балами в активі.

