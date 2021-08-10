Мессі вже прилетів з сім'єю в Париж, де сьогодні підпише контракт з ПСЖ. За інформацією інсайдерів, угода розрахована до літа 2023-го з можливістю продовження ще на рік. Клуб виклав відеоанонс події.

Нагадаємо, Мессі погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. У Парижі форвард зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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