Харківський Житлобуд-1 грає свій другий матч у груповому турнірі жіночої ЛЧ 2021/22. Онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Житлобуд-1 стартує о 19:45 за Києвом. Це другий тур Ліги чемпіонів серед жінок у групі B. У першому матчі харківська команда програла вдома Реалу (0:1), а парижанки здолали ісландський Брейдаблік (2:0). Відповідно, підопічні Валентини Котик спробують здобути перші очки в груповому етапі.

Житлобуд-1 програв Реалу в стартовому турі жіночої Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляцію матчу від DAZN можна переглянути в цій новині на "Футбол 24", а також на офіційному сайті УЄФА.

ПСЖ – Житлобуд-1: онлайн-трансляція матчу 13 10 2021

Стартові склади:

ПСЖ: Лабб, Лоуренс, Дудек, Ілестедт, Каршауї, Діалло, Гейоро, Дебріц, Діані, Бахманн, Хайтема.

Житлобуд-1: Яман, Алексанян, Апанащенко, Шматко, Басанська, Петрик, Хаванська, Шевчук, Бойченко, Садикоглу, Овдійчук.