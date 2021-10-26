Екс-форвард Барселони Тьєррі Анрі порадив Ліонелю Мессі змиритись, що він не головний гравець у ПСЖ

"Мессі мало говорить, йому цікавіший м'яч. Поки що ПСЖ – це команда Мбаппе. Саме завдяки Кіліану вона сяє найсильніше. Саме його шукають пасом.

ПСЖ в меншості втримав нічию у грі з Марселем – страждання Неймара та Мессі від агресії фанатів, два скасованих голи

Зараз у ПСЖ може бути лише один диригент, інакше команда не може діяти в колишньому темпі. А в цій команді дуже багато диригентів", – цитує Анрі RMC Sport.

Нагадаємо, Мессі ще не відзначався за парижан у Лізі 1, але у Лізі чемпіонів аргентинець вже забив тричі за нову команду.

Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну