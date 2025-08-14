Тоттенхем забив два м'ячі після розіграшу двох стандартних положень – штрафних. Наприкінці першого тайму відзначився герой фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед Міккі ван де Вен – він забив після добивання партнера, який влучив у поперечину. На початку другого тайму новоспечений капітан "шпор" Ромеро замкнув навіс Педро Порро з другого поверху.

ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, видряпавши перемогу над Тоттенхемом у серії пенальті – парижани відігрались з 0:2

Однак ПСЖ знайшов в собі сили на камбек. В середині другого тайму головний тренер парижан Луїс Енріке зробив заміни, які стали ключовими – іспанський наставник випустив на поле Кан Іна і Рамуша. Згодом саме ці два легіонери забили по голу і перевели гру в серію пенальті. Кореєць забив дальнім ударом, а португалець – в затяжній позиційній атаці з передачі Дембеле.

У серії пенальті гравці ПСЖ виявилися точнішими і виграли трофей.