ПСЖ – Тоттенхем: відомий арбітр, який розсудить матч за Суперкубок УЄФА
УЄФА оприлюднив імена суддів, які працюватимуть на завтрашньому матчі за Суперкубок УЄФА між ПСЖ та Тоттенхемом.
Гру між ПСЖ та Тоттенхемом за Суперкубок УЄФА-2025 розсудить португальський арбітр Жоау Піньєру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
На лініях йому допомагатимуть земляки Бруну Жезуш і Лусіану Майя. Арбітром VAR буде ще один португалець – Тьягу Мартінш, а його помічниками – Фабіу Олівейра Мелу (Португалія) і Пол ван Букел (Нідерланди). Четвертим суддею призначений азербайджанець Ельчин Месієв.
Нагадаємо, матч Суперкубка УЄФА-2025 ПСЖ – Тоттенхем відбудеться вже завтра, 13 серпня, початок о 22:00.
