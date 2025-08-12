УЄФА оприлюднив імена суддів, які працюватимуть на завтрашньому матчі за Суперкубок УЄФА між ПСЖ та Тоттенхемом.

Гру між ПСЖ та Тоттенхемом за Суперкубок УЄФА-2025 розсудить португальський арбітр Жоау Піньєру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Забарний вперше зустрівся з новими партнерами – ПСЖ показав відео прийому українця і відльоту на Суперкубок Європи

На лініях йому допомагатимуть земляки Бруну Жезуш і Лусіану Майя. Арбітром VAR буде ще один португалець – Тьягу Мартінш, а його помічниками – Фабіу Олівейра Мелу (Португалія) і Пол ван Букел (Нідерланди). Четвертим суддею призначений азербайджанець Ельчин Месієв.

Нагадаємо, матч Суперкубка УЄФА-2025 ПСЖ – Тоттенхем відбудеться вже завтра, 13 серпня, початок о 22:00.

Забарний у ПСЖ має кілька проблем – не лише росіянин, який проти трансферу та не хоче вшиватися