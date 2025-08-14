Без Забарного, але зі старим експериментом від Лучо

ПСЖ не зміг допомогти Жоау Невеш, який отримав червону картку в фіналі Клубного чемпіонату світу. Очікувалось, що його позицію закриє Заїр-Емері – він і закрив, однак його партнером на позиції вісімки став Дуе, а не Фабіан Руїс. Дезіре звикли бачити в ролі одного з форвардів, а тут він мав працювати в ролі паризького Судакова.

Натомість, місце Дуе у нападі забрав Барколя (наявність Дембеле й Хвічі в основі зараз не обговорюється). Таким чином, Луїс Енріке випустив аж чотирьох номінальних форвардів. Цей експеримент Луїс Енріке проводив всього два рази – у лютому такий стак розгромив Монако (4:1) й перестріляв Ліон (3:2).

Забарний, на жаль, до заявки потрапити не стиг. Доннарумму теж прокинули. Замість нього у старті з'явився новачок Шевальє, чітко вказавши росіянину Сафонову на його статус у Парижі. На всіх інших позиціях обійшлося без несподіванок.

Тоттенхем не міг розраховувати на травмованих Кулусевскі, Соланке й Меддісона, а Сон вже переїхав у МЛС до команди Смолякова. Новий тренер північних лондонців – Томас Франк – парирував ці втрати несподіваною схемою. Влітку він награвав 4-2-3-1, але на ПСЖ вийшов у схемі 3-4-3. Два новачки "шпор" (Кудус і Палінья) потрапили в основу.

ПСЖ знову провалив перший тайм проти лондонців. Томас Франк скористався досвідом Челсі

Парижани на Клубному ЧС-2025 переїхали усіх топів, але несподівано зазнали розгрому в фіналі. Тоді Челсі шокував спільноту, наважившись на агресивний високий пресинг та атаками через зони Вітіньї й Нуну Мендеша – здавалося, що ніхто не зможе затиснути ПСЖ, однак "синім" вдалося. На власній же половині лондонці ставили блок з п'ятьма захисниками.

Томас Франк обрав таку ж модель. Тоттенхем чинив дуже агресивний пресинг, вбиваючи позиційні атаки ПСЖ у зародку. Можливо, данець вирішив зіграти так через перевагу в кондиціях – "шпори" проводили передсезонні тури цілий місяць, тоді як французи вийшли з відпустки всього 10 днів тому. Цікаво, що одним із факторів поразки від Челсі теж називали фізуху, адже Париж втомився від дуже важкої турнірної сітки.

Хай там як, ідея англійців у Суперкубку працювала. Переможці ЛЧ при подоланні пресингу вмикати традиційні позиційні ротації, намагаючись плутати тріумфаторів ЛЄ. Дембеле опускався до позиції опорника, Дуе опинявся під нападниками, Мендеш грав на одній лінії з ними у напівфланзі – і так далі. Також підопічні Луїса Енріке намагалися розтягувати оборону суперника й зламувати її через фланги.

Ці "родзинки" підняли ПСЖ до небес, однак на стадіоні в Удіне жодна не працювала. Тоттенхем надійно захищався, інтенсивно грав без м'яча на чужій половині й постійно тікав у контратаки – через зони Вітіньї та фулбеків (прямо як Челсі). Парижани ж навіть не змогли затиснути північних лондонців пресингом.

Показником провалу задуму Лучо стала статистика Дуе, яка не потребує перекладу – майже всюди стоять нулі, зате було 7 втрат.

Наслідком такого футболу стала катастрофічна статистика першого тайму. 4:9 за ударами, 0:3 у площину, 0,23 очікуваних голи проти 1,22 у британців – і жодної гостроти біля воріт Вікаріо. Ну, майже. Тоттенхем переїхав ПСЖ фізично і тактично.

Тоттенхем конвертував перевагу в голи. Спрацювала магія стандартів Франка

Ніхто не очікував від північних лондонців великої кількості моментів. Колектив працював прагматично, відповідно до статусу суперника й особливостей свого коуча. "Шпори" чинили тиск, прострілювали, подавали, контратакували, однак дебютний момент створили аж на 23-й хвилині.

Кудус розігнав контрвипад англійців і віддав передачу Рішарлісону. Бразилець вгатив з дистанції під поперечку, змусивши Шевальє виконувати сейв.

Це було перше влучання у площину воріт ПСЖ. Наступні три принесли Тоттенхему два голи. Спрацювала таємна магія Томаса Франка – усі його команди круто працюють на стандартах. Вони перетворюють у штрафні не тільки аути, а й навіть удари від воріт. Саме зі штрафного з центру поля лондонці й відкрили рахунок.

Це сталося на 39-й хвилині. Подачу на ліву стійку виконав голкіпер Вікаріо. Там Палінья протиснув суперника й вистрілив з метру – Шевальє виконав грандіозний сейв, але Ван Де Вен зіграв на добивання. 0:1! Після героїчного порятунку в фіналі ЛЄ центрбек ще й відзначився у Суперкубку.

Прямо перед перервою Тоттенхем міг забивати вдруге. І знову після стандарту. "Шпори" розіграли коротку комбінацію після вкидання з ауту, яке більше нагадувало кутовий. Спенс отримав скидку в центр і зарядив з дистанції, а м'яч зрикошетив на лівий край штрафного. Дансо звідти виконав скидку на лінію воротарського, а Рішарлісон головою пробив у дальню стійку! Щоправда, там був невеличкий офсайд.

А вже через хвилину після відновлення гри Рішарлісон міг забивати чисто, користавшись черговою втратою парижан під пресингом. Форвард вгатив з кута карного майданчика у дальній нижній, однак Шевальє парирував.

Ще через хвилину Тоттенхем оформив 0:2! Звісно ж, внаслідок стандарту. Порро виконав навіс на Ромеро, а той замкнув головою практично без спротиву. Неймовірно.

На 52-й хвилині ПСЖ міг пропустити й втретє (після чергового стандарту). Дансо пробивав головою після розіграшу, вицілюючи ближню дев'ятку однак м'яч зачепив сітку воріт лишень із зовнішнього боку. На 61-й же хвилині після вкидання з ауту Сарр отримав скидку на дальню й пробив низом – Шевальє парирував ногою (а потім зафіксували фол в атаці.

Лишень після цього Тоттенхем почав збавляти оберти, зосередившись на захисті результату.

ПСЖ проявив характер

До цього ПСЖ мав тільки декілька перспективних вривань у штрафних. Найгостріше з них сталося ще на самому початку зустрічі, коли Хвіча пробивав з меж карного майданчика – повз ближню стійку. Всі інші підходи завершувались блокуваннями або взагалі без ударів.

Луїсу Енріке це не подобалось. Після 60-ї хвилини каталонець почав проводити заміни. На полі з'явились Фабіан Руїс, Кан Ін Лі, Мбає і Гонсалу Рамуш. Не факт, що саме ці перестановки змінили хід зустрічі, але ПСЖ нарешті почав рухатись. Благо,лондонці вже підсіли на власну третину.

Великої кількості моментів французи не створили, але до гола справа йшла. Він стався на 66-й хвилині. Вітіньї дали пробити з-за меж карного майданчика, а той поцілив точнісінько під ліву стійку – Вікаріо врятував, однак на підбиранні опинився Фабіан Руїс. Добивання змогли заблокувати, але друге добивання (від Барколя) вже ніхто не накрив.

На щастя для "шпор", взяття воріт не зарахували. Фабіан Руїс опинився в офсайді.

На 70-й хвилині Дембеле міг скорочувати відставання в рахунку, замикаючи простріл з лівого флангу. Сфера пройшла у метрі від ближньої штанги. Втім, у наступні 15 хвилин ПСЖ не створював гострих епізодів – був лишень тиск, який Тоттенхем більш-менш витримував.

Здавалося, що все завершиться перемогою підопічних Томаса Франка, однак із Тоттенхемом стався Тоттенхем. Ну або ж Брентфорд, у якому працював Томас Франк. Всю свою перевагу команда розтринькала за крок до святкування.

На 85-й хвилині ПСЖ розмочив рахунок. Героєм став Лі Кан Ін, який вистрілив з дистанції у дальній нижній кут. Шансів у Вікаріо відверто не було. Сам гол яскраво демонструє, які проблеми з входом у периметр відчували парижани.

А вже на останніх секундах ПСЖ відігрався. Заміни Лучо продовжили працювати – Хакімі запустив у прорив Дембеле, той подав з правого флангу, а свіжий Рамуш замкнув. 2:2! Таким чином, португалець перевів гру в серію пенальті.

Драма в фіналі

Перший удар із "позначки" завдав Соланке, легко перегравши голкіпера, а от Вітінья підвів переможців ЛЧ. Бразилець навіть не влучив у ворота. Одразу після цього Бентанкур довів рахунок у серії до 0:2.

А потім Рамуш скоротив відставання, а Шевальє парирував постріл Ван Де Вена. Дембеле одразу ж вирівняв стиуацію в перестрілці, а потім до м'яча підійшов Тель. Форвард підтюпцем підійшов до м'яч й пробив майже без розбігу – і не влучив! Після цього промахів ніхто не робив, тож ПСЖ виграв серію пенальті.