ПСЖ та Тоттенхем зійдуться у битві за Суперкубок УЄФА. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

13 серпня на стадіоні "Фріулі" в італійському Удіне пройде 50-й, ювілейний матч за Суперкубок УЄФА. У поєдинку зустрінуться чинний переможець Ліги чемпіонів – ПСЖ та володар трофея Ліги Європи – Тоттенхем. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.

Забарному надавали стусанів під час знайомства з гравцями ПСЖ – росіяни вже розповідають, що Сафонов побив його (ВІДЕО)

Де дивитись ПСЖ – Тоттенхем? В Україні поєдинок покаже офіційний мовник турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступна за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також у розділі "Футбол" на платформі.

Що цікаво, замість Джанлуїджі Доннарумми, який оголосив про свій відхід з команди, у воротах ПСЖ вийде не росіянин Матвєй Сафонов, котрий зазвичай підміняв італійця, а новачок Люка Шевальє.

Стартові склади:

ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Дуе – Барколя, Дембеле, Кварацхелія

Тоттенхем: Вікаріо – Порро, Ромеро, Данзо, Ван де Вен – Пальїнья, Сарр, Бентанкур – Кудус, Рішарлісон, Спенс

ПСЖ – Тоттенхем: анонс матчу за Суперкубок УЄФА