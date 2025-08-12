У середу, 13 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА ПСЖ – Тоттенхем. Де дивитися гру – підкаже "Футбол 24".

13 серпня на стадіоні "Фріулі" в італійському Удіне відбудеться ювілейний, 50-й матч за Суперкубок УЄФА, в якому зійдуться чинні переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи – Тоттенхем і ПСЖ. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Де дивитись ПСЖ – Тоттенхем? В Україні поєдинок покаже офіційний мовник турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступна за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також у розділі "Футбол" на платформі.

Коментаторами матчу виступлять Сергій Лук’яненко та Володимир Звєров. Передматчева студія розпочнеться о 21:30 та продовжиться в перерві й після фінального свистка.

Чинним володарем Суперкубка є мадридський Реал, який торік переграв Аталанту 2:0. Для ПСЖ та Тоттенхема це шанс здобути трофей уперше в історії. Паризький клуб уже мав можливість виграти його у сезоні 1996/97, однак тоді поступився Ювентусу за сумою двох матчів із рахунком 2:9.

Нагадаємо, що 12 серпня ПСЖ офіційно оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного. Проте у матчі проти англійського клубу новачок парижан участі не візьме.

