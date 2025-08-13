ПСЖ у рамках матчу за Суперкубок Європи зіграє з Тоттенхемом. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Колись європейський клубний сезон відкривався матчем між переможцями ЛЧ і ЛЄ / КУЄФА, але останнім часом цієї прив'язки перестали дотримуватись. Прикро, адже ця ідея придавала події особливий шарм. І ось несподівано міжнародний календар збігся так, що традиція відродилась. У битві за Суперкубок зійдуться Париж і Лондон.

Чим займався ПСЖ після перемоги в ЛЧ?

Французи практично одразу мали їхати на Клубний ЧС-2025, у якому дійшли до самого фіналу. Причому Луїс Енріке рідко проводив ротацію – він може б і хотів, однак рівень суперників не дозволяв. На цьому турнірі ПСЖ дійшов до фіналу, порвавши на своєму шляху Атлетіко, Баварію й Реал.

Парижани продемонстрували той же магічний футбол, що й навесні. Постійні позиційні ротації, надзвичайно ефективні фулбеки, дуже висока інтенсивність гри без м'яча, легкий вихід з-під тиску і класна результативність – ці чесноти Париж демонстрував навіть без Дембеле, якого вперше випустили на 65-й хвилині чвертьфіналу. До самого кінця турніру здавалося, що у Європі немає команди, здатної вижити в одній клітці з цим монстром.

Так, ПСЖ відчував проблеми під пресингом Арсенала й Баварії, однак супернику доводилось йти на шалені ризики – і вони призводили до поразок. Тим більш несподіваним виявилось фіаско в фіналі Клубного ЧС-2025, де Челсі влаштував розгром. Лондонці теж пішли на радикальний ризик, але зламали машину Лучо Енріке у всіх аспектах.

Las claves que supusieron el ÉXITO del Chelsea buscando la espalda del PSG



Lo analiza @jpsorin6 #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/HMO0vJRWUh — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

Переможець ЛЧ вперше не витримав пресингу – "сині" задушили монстра персоналками. На них же англійці покладались у середньому блоці, а на власній третині команда падала в схему з 5 захисниками. ПСЖ нічого не зміг створити проти неї, та ще й втратив опорну зону. Челсі цілеспрямовано тиснув на цю зону, скориставшись профайлом Вітіньї (він не є чистим опорником). Раніше це нікому не вдавалося.

Можливо, підопічні Лучо Енріке втомились, адже раніше вони карали за грандіозний ризик. Втім, це може бути й кінцем одноосібного домінування в Європі – усі тренери вперше побачили ефективний плейбук для перемоги над ПСЖ. Звісно, реалізувати подібну тактику поки що здатні тільки 3-4 клуби в Європі, але до переможця ЛЧ почали адаптовуватись. Значить, тренерському штабу треба вигадувати щось нове.

Поки що паризький клуб зосередився на оновленні задньої лінії. Приємно, що головною ціллю в літньому трансферному вікні став Ілля Забарний – вчора нарешті сталася його офіційна презентація з футболкою ПСЖ. Потенційно українець має замінити Маркіньйоса, однак у сьогоднішній зустрічі він не з'явиться. Не потрапив до заявки.

Paris Saint-Germain are delighted to welcome Illia Zabarnyi to the Club.



The 22-year-old central defender, who will wear the number six shirt, is the Club’s first-ever Ukrainian player.



https://t.co/mRwNZS3uXI pic.twitter.com/NojPN9mhgO — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2025

Крім того, клуб підписав голкіпера Лілля – Люку Шевальє. Доннаруммі при цьому вказують на двері. Феноменальні сейви у ЛЧ та на КЧС-2025 не перекрили жахливої загальної статистики в Лізі 1. Джіджі парирував менше ударів у площину, ніж півтора десятка колег по чемпіонату.

Інших трансферів Париж не проводив. Як і продажів. Це й не дивно, враховуючи крутий ростер переможця ЛЧ

Чим займався Тоттенхем?

Після перемоги у фіналі Ліги Європи пішли дискусії щодо продовження співпраці з Енджом Постекоглу. Австрілієць дав зрозуміти, що хотів би залишитись, однак дива не сталося – після 17-го місця в АПЛ треба щось змінювати. Почали саме з тренера. Новим менеджером Тоттенхема став Томас Франк, який до цього працював у Брентфорді.

This is how Thomas Frank’s Tottenham Hotspur can DEFEAT Luis Enrique’s Paris Saint Germain tomorrow night.



A THREAD pic.twitter.com/R9UCT73Q43 — CoysConfidential (@CoysConf) August 12, 2025

Очікувалось, що він привезе із собою когось із колишніх підопічних. Зокрема, цілком реальним вважався перехід Ярмолюка, однак ніхто із "бджілок" так і не переїхав до Північного Лондона. Замість них підписали Мохамеда Кудуса – за "нового Салаха" заплатили аж 63 млн євро. Також Баварія віддала "шпорам" опорника Палінью (оренда з правом викупу за 30 млн).

Оренда Дансо (Ланс) і Теля (Баварія) завершились обов'язковим викупом, а крім того лондонця придбали хорвата Вусковіча з Хайдука за 11 млн. Лука став найрезультативнішим центрбеком попереднього сезону в Європі. Загалом, трансферна кампанія виявилась скромною – але й втрат було мало. Головною з них став Сон Хин Мін, якого красиво провели в Лос-Анджелес. Також у Марсель продали Хьойб'єрга.

A legendary chapter ends.

Heung‑Min Son bids farewell to Tottenham after a decade of brilliance. ️ pic.twitter.com/sja41nqV9V — Footybuzz (@footybuzzHQ) August 3, 2025

Oh son heung min you’re so so loved? pic.twitter.com/JhOUSjbWro — ️ (@narharisonshine) August 3, 2025

На літніх зборах команда Томаса Франка мінімально перемогла Арсенал, розписала нічию з Ньюкаслом (1:1) і зазнала розгрому від Баварії (0:4). Краще б цих зборів не було. У поєдинку з "сороками" лондонці залишились без Меддісона – Джеймс вийшов на 75-й хвилині й дуже швидко завершив, порвавши "хрести" на рівному місці. Катастрофа.

У тактичному плані від Томаса Франка очікується вертикалізація гри Тоттенхема. Його Брентфорд був другим в АПЛ за середньою довжиною передач і входив у топ-5 команд за відсотком лонгболів. Головною силою "бджіл" були контратаки й ретельно продумані стандарти – і це дуже добре для "шпор". Найбільшу кількість перемог у попередньому чемпіонаті північні лондонці здобули під час швидких атак, а виграти фінал ЛЄ вдалося завдяки прагматичному футболу з "автобусом".

Але чи вистачить нинішнього Тоттенхема для сенсації у Суперкубку? Віриться важко, але Ботафогу на клубному ЧС-2025 переміг ПСЖ. Навіть пресингувати не довелося. Бразильці просто добре захищались. Томас Франк же завжди вмів ставити блок, тож не слід ставити усі гроші на успіх фаворита.

А ще треба не забувати про вразливість ПСЖ на стандартах. Із кутових, штрафних та аутів суперники парижан в Лізі 1 награли на 6,5 xG – це аж 22% від загальної кількості очікуваних пропущених голів. Навіть Інтер у фіналі ЛЧ міг забивати французам зі стандартів, і на КЧС ситуація не покращилась.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мукієле – Меддісон, Другешін

Дискваліфіковані: Жоау Невеш (ПСЖ)

Не зіграють з інших причин: Доннарумма, Забарний (поза заявкою)

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Тоттенхем

ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Руїс – Дембеле, Дуе, Хвіча

Тоттенхем: Вікаріо – Порро, Ромеро, Ван Де Вен, Спенс – Палінья, Бентанкур – Кудус, Сарр, Джонсон – Рішарлісон

Прогноз "Футбол 24" – перемога ПСЖ

Як вже говорилось вище, поєдинок проти Тоттенхема приховує багато потенційних проблем для ПСЖ. Команди Томаса Франка ставлять надійну оборону, круто контратакують і перетворюють у стандарти навіть удари від воріт. Клас і особливості виконавців у складі "шпор" дозволяють ефективно грати в такий футбол.

Позиційні атаки Франка з перевантаженнями опорної зони й фланговими комбінаціями – ще одна штука, яка може стати проблемою для Вітіньї та Ко.

A look into what Thomas Frank could do with #Tottenham this #PremierLeague season



- LB and 10 overload the left side

- 2-2 base moves to a 3-1

- Underload the right to arrive



Made with @LiveTagPro pic.twitter.com/NqkviFV0O2 — Modern Football Analyst (@VideosModern) July 27, 2025

Але чи достатньо цього для перемоги над ПСЖ? Не факт. Аби прибити цю гідру, супертоповим командам доводилось йти на радикальні ризики – і обов'язково з високим пресингом і купою перебудов на ходу. З іншого боку, французи не змогли розхитати низький блок Челсі, а "сині" ще й порвали їх на зустрічних курсах. Причому значна частина контратак пройшла через зони Нуну Мендеша.

От тільки той Челсі зігрувався й збирався весь сезон, а у фізичному плані англійці були свіжішими. Тоттенхем же тільки починає свій шлях з Томасом Франком – і поки що важко повірити в тріумф 17-ї команди АПЛ над такою машиною, як ПСЖ. Пам'ятаючи про фінал КЧС, не слід забувати про розгроми європейських грандів перед ним.

#PSG in possession exploiting a man oriented defense vs #BayernMunich



- Starting shape 4-3-3

- CDM drops between CBs to face forward

- Disgonal blindside movement to be free in the half space



Made with @LiveTagPro

pic.twitter.com/EjM8ltHKbC — Modern Football Analyst (@VideosModern) July 6, 2025

Щоправда, лідери ПСЖ повернулись до тренувань лишень на початку серпня, а значить у Тоттенхема таки є шанс. От тільки все це виглядає, як спроба знайти бодай якусь інтригу. Чомусь здається, що при всіх нюансах Тоттенхем не готовий до такого важкого протистояння. Дати бій "шпори" зможуть, перемогти – ні. Ставимо на команду Луїса Енріке.

