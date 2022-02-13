ПСЖ – Реал: УЄФА призначив арбітрів на центральний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
14:58 - Читать на русском
Італійці розсудять першу зустріч французького та іспанського грандів.
Головним арбітром матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів призначено італійського рефері Даніеле Орсато, повідомляє сайт УЄФА.
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На лініях працюватимуть Чіро Карбоне та Алессандро Джаллатіні. Резервний суддя – Даніеле Кіффі. За VAR будуть відповідати Марко Ді Белло та його асистент Массіліано Ірраті.
Нагадаємо, перший матч між ПСЖ та Реалом відбудеться у Парижі вже у вівторок, 15 лютого. Початок о 22:00.
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