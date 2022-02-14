35-річний іспанський ветеран продовжить надалі індивідуально тренуватись через травму гомілки, інформує офіційний сайт ПСЖ.

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Такі результати нинішнього медичного обстеження, наступне відбудеться аж через тиждень. Це означає, що Рамос точно не зіграє проти Реала в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться завтра, 15 лютого. До другого матчу (9 березня) шанси відновитись точно є.

Нагадаємо, Серхіо перебрався у Париж влітку, але його постійно переслідують різноманітні пошкодження. Саме тому захисник провів за ПСЖ лише 283 хвилини у 5 матчах.

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