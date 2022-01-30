"Ви ніколи не можете нічого знати напевно з такою травмою, як у Серхіо. Будемо стежити за його станом, але зараз невідомо, на скільки він вибув.

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Те саме з Неймаром. Я нічого не знаю, він виходить на фініш свого відновлення. Будемо оцінювати. Вже завтра у нас буде більше інформації", – наводить слова Почеттіно RMC Sport.

Додамо, що у зірок ПСЖ залишилося не так багато часу – вже 15 лютого команда прийматиме Реал в рамках першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ.

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