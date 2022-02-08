ПСЖ – Реал: Неймар пропустить матч 1/8 фіналу ЛЧ
Бразильський форвард не встигне відновитися до першого поєдинку плей-офф ЛЧ проти мадридців.
Травма, яку 30-річний бразилець отримав наприкінці листопада, все ще не дозволяє Неймару виходити на поле. Маурісіо Почеттіно не зможе розраховувати на нападника в першій частині дуелі з Реалом – його участь у цій грі стане дивом. Про це повідомляє журналіст Адріен Греньє у Twitter.
Неймар визнаний найкращим бразильцем, який виступає в Європі, – дивний вибір на користь зірки ПСЖ
Відповідно, Ней пропустить і матч проти Ренна, який буде зіграний 11 лютого. Повернення бразильця після двомісячного простою можна очікувати у грі з Нантом (19 числа).
Нагадаємо, поєдинок ПСЖ – Реал відбудеться 15 лютого. Матч-відповідь у Мадриді запланований на 9 березня.
Мілан побив Інтер у дербі, невдалі дебюти наших, топ-клас Барси проти чемпіона, фантастична серія Мессі – огляд вікенду