Травма, яку 30-річний бразилець отримав наприкінці листопада, все ще не дозволяє Неймару виходити на поле. Маурісіо Почеттіно не зможе розраховувати на нападника в першій частині дуелі з Реалом – його участь у цій грі стане дивом. Про це повідомляє журналіст Адріен Греньє у Twitter.

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Відповідно, Ней пропустить і матч проти Ренна, який буде зіграний 11 лютого. Повернення бразильця після двомісячного простою можна очікувати у грі з Нантом (19 числа).

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Нагадаємо, поєдинок ПСЖ – Реал відбудеться 15 лютого. Матч-відповідь у Мадриді запланований на 9 березня.

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