ПСЖ та мадридський Реал визначатимуть другого фіналіста Клубного чемпіонату світу-2025. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляції гри дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Реал Мадрид на арені Мідоулендс Стедіум в Іст-Резерфорді розпочнеться о 22:00 за київським часом. Подивитись гру наживо можна на MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Безкоштовна трансляція доступна на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного. "Футбол 24" опише головні події в текстовому онлайні.

ПСЖ – Реал Мадрид: анонс матчу 1/2 фіналу Клубного ЧС-2025

ПСЖ та Реал визначать другого фіналіста революційного Клубного ЧС-2025. Вирішальний матч точно буде європейським, оскільки вчора Челсі впевнено здолав бразильський Флуміненсе (2:0) і першим пробився у фінал.

Трент-Александер Арнольд несподівано не потрапив до заявки Реала, а Андрій Лунін залишився в запасі. З іншого боку така сама доля спіткала росіянина Матвєя Сафонова.

Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос (к), Беральдо, Нуну Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Дуе, Дембеле, Хвіча

Стартовий склад Реала: Куртуа – Вальверде (к), Рюдігер, Асенсіо, Фран Гарсія – Гюлер, Чуамені, Беллінгем – Вінісіус, Мбаппе, Гонсало Гарсія.