Команди втратили лідерів оборони

ПСЖ підходив до зустрічі з однією пробоїною у складі, однак вона була дуже важливою. Півфінал турніру пропускав центрбек Пачо, який отримав пряму червону картку в матчі з Баварією. Крім того, на вилучення тоді нарвався універсал Люка Ернандес, тож у пару до Маркіньйоса довелося стати Беральдо.

Луїс Енріке став на захист Доннарумми після травми Мусіали: "Думаю, всі знають, який він..."

На щастя для Луїса Енріке, дана зв'язка вже грала на цьогорічному Клубному ЧС – але саме з Беральдо парижани програли Ботафого. Здавалося, що Мбаппе і Ко неодмінно скористаються даною дірою в обороні.

Однак у Реала проблеми були серйозніші. Через дискваліфікацію поєдинок пропускав центрбек Хьойсен. Замість нього довелося випускати Асенсіо – той привіз пенальті з Аль-Хілялем і взагалі багато помилявся на турнірі, тож заміна виглядала нерівноцінною. Особливо з урахуванням кондицій посттравматичного Рюдігера.

Несподіваною стала відсутність Трента Александера Арнольда. Автор двох асистів і учасник кількох гольових атак Реала не зміг вийти через м'язове пошкодження. Його позицію довелося закривати Вальверде.

Реал постраждав через проблеми у захисті, однак Мадрид був жахливим у всьому. ПСЖ переїхав "вершкових" за тайм

Парижани з перших же хвилин захопили контроль над грою, не відпускаючи його до самого фінального свистка. Команда Луїса Енріке працювала саме так, як і очікували. Позиційні ротації, блискавична робота в перехідних фазах, ефективний пресинг, ефективне просування під тиском – те, що спостерігали навесні, вболівальники побачили у півфіналі Клубного ЧС.

Реал же ніби й не завершував попередній сезон. Відсутність пресингу, тотальний дисбаланс в організації, жахливі помилки – це навіть не половина проблем "вершкових". До них слід додати й катастрофічну роботу на м'ячі, хоча за атакувальними показниками на турнірі мадридці не поступались Парижу. Вони йшли на рівних до зустрічі у півфіналі.

Статистика першого тайму шокувала навіть без урахування голів. 76% vs 24% за володінням, 384-96 за кількістю пасів, 96% vs 79% за точністю, 16:8 за дотиками у штрафному, 11:4 за ударами (6:1 у площину)... А ще ПСЖ виграв 26 єдиноборств з 36-ти. Що і говорити, коли Фран Гарсія – лівий фулбек Реала – до 20-ї хвилини не віддав жодної передачі...

Виходить, що проблеми Реала крилися не у персоні Карло Анчелотті? Проблеми в першому суперматчі сезону виявились навіть більш страшними, ніж у провальних поєдинках з Арсеналом у ЛЧ. Тоді "сенатори" команди звинувачували італійця за відсутність належної тактичної підготовки, однак у матчі з ПСЖ тактики не було взагалі. Було лише знущання над "королівським клубом".

У другому таймі статистика більш-менш вирівнялась, тому що французи економили сили, граючи по рахунку. І навіть тоді Реал не створив жодного моменту – що й не дивно при 5-ти ударах по воротах.

Дембеле жорстоко покарав захист Хабі Алонсо.

ПСЖ мав відкривати рахунок вже на на 3-й хвилині внаслідок пострілу Фабіана Руїса з правого краю штрафного у дальній нижній, однак Куртуа парирував. Ще за хвилину Нуну Мендеш замикав простріл Хакімі, пробиваючи з лінії воротарського – Тібо знову виручив мадридців.

Ну а на 6-й хвилині Реал пропустив. Дуе накрутив двох на правому фланзі й покотив у периметр, однак Асенсіо перехопив сферу. Втім, замість виносу він загальмував, чим скористався Дембеле – Усман відібрав м'яч і обійшов Куртуа, а той смикнув француза за ногу.

До пенальті справа не дійшла, адже Фабіан Руїс прийняв відскок і розстріляв ворота. Так ПСЖ вийшов уперед. 1:0!

На 9-й же хвилині парижани подвоїли свою перевагу. Дембеле знову накрив центрбека – тепер вже Рюдігера – і відібрав м'яч. Подальший вихід віч-на-віч завершився голом. 2:0!

На 24-й хвилині справа дійшла до розгрому. Парижани розкатали надзвичайно красиву комбінацію за участі Хакімі, Дембеле, Невеша й Руїса. Дембеле вивів Ашрафа на простір, той прострілив на Фабіана, а іспанець покарав влучним ударом – 3:0!

Ще одна красива комбінація ПСЖ на 40-й хвилині завершилась виходом Кварацхелії на лівий край штрафного (передачу, звісно ж, віддав Дембеле). Грузин опинився перед Куртуа й пробив у дальній кут, однак м'яч розминувся зі стійкою.

40' Kvaratskhelia comes this close to making it 4-0 for PSG! What a show we’re witnessing! ?



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/prUr5GGlVS