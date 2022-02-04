Шанси захисника ПСЖ Серхіо Рамоса вийти у домашньому матчі проти Реала тануть на очах.

Оточення 35-річного іспанця стурбоване повільними темпами відновлення від травми, інформує RMC Sport.

ПСЖ розчарувався у Почеттіно й розпочав пошуки наступника, – Le Parisien

Рамос має пошкодження литкового м'язу, через яке пропустив останній матч ПСЖ. До першої битви з Реалом залишилось 11 днів (15 лютого). Наразі немає жодних гарантій, що ветеран встигне залікувати травму перед зустріччю з колишньою командою.

Насолоджуйся грою за келихом преміальної Żubrówka Czarna. Дізнатись більше про Żubrówka Czarna та коктейлі тут.

Нагадаємо, Рамос приєднався до ПСЖ влітку минулого року. Постійні травми переслідують захисника, тому у поточному сезоні він награв лише 5 матчів і забив один гол.

ПСЖ несподівано програв Ніцці у Кубку Франції – голкіпер парижан вибив Мессі і Ко з турніру