ПСЖ – Реал: французи отримали тривожні новини щодо участі Рамоса у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ
Шанси захисника ПСЖ Серхіо Рамоса вийти у домашньому матчі проти Реала тануть на очах.
Оточення 35-річного іспанця стурбоване повільними темпами відновлення від травми, інформує RMC Sport.
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Рамос має пошкодження литкового м'язу, через яке пропустив останній матч ПСЖ. До першої битви з Реалом залишилось 11 днів (15 лютого). Наразі немає жодних гарантій, що ветеран встигне залікувати травму перед зустріччю з колишньою командою.
Нагадаємо, Рамос приєднався до ПСЖ влітку минулого року. Постійні травми переслідують захисника, тому у поточному сезоні він награв лише 5 матчів і забив один гол.
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