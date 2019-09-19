ПСЖ – Реал: Ді Марія повторив досягнення Шацьких за результативністю у матчах проти мадридців

Півзахисник паризького клубу Анхель Ді Марія повторив цікаве досягнення, ставши в один ряд з колишнім форвардом київського Динамо.

Гравець збірної Аргентини Анхель Ді Марія став лише п’ятим гравцем, якому вдалось відзначитись дублем у воротах мадридського Реалу у Лізі чемпіонів протягом першого тайму. До нього на подібний подвиг спромоглись Маріо Жардел (Порту, 1999 р.), Максим Шацьких (Динамо К., 2006 р.), Марко Ройс (Борусія Д., 2014 р.) та Маріо Манджукіч (Ювентус, 2018 р.).

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До слова, Ді Марія лише другий за всю історію екс-гравець Реала, який забив своїй колишній команді два голи у Лізі чемпіонів. Окрім нього, подібним відзначився Клас-Ян Хунтелаар у 2015 році у складі Шальке.

Нагадаємо, після розгрому, який паризький клуб вчинив над "вершковими", ПСЖ очолив групу А. Реал перебуває на останній сходинці.

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