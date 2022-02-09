Відновлення нападника Каріма Бензема складається надто повільно, інформує Marca.

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Француз не виходив на поле з 23 січня, коли травмував стегно у поєдинку проти Ельче. Нападник Реала вже кілька днів тренується індивідуально, але до повноцінного повернення ще далеко. Участь Бензема у матчі чемпіонату проти Вільяреала майже виключена, а проти ПСЖ в рамках ЛЧ – дуже сумнівна. Французи прийматимуть "вершкових" 15 лютого, тому у нападника залишається дуже мало часу.

Додамо, що у поточному сезоні Бензема провів 28 матчів, в яких оформив 24 голи і 9 асистів.

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