toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ПЕРША ЛІГА ДИНАМО

ПСЖ – РБ Лейпциг: парижани можуть залишитись ще без двох зірок на півфінал Ліги чемпіонів

11:51 - Читать на русском
ПСЖ – РБ Лейпциг: парижани можуть залишитись ще без двох зірок на півфінал Ліги чемпіонів
Кейлор Навас / фото ФК ПСЖ

Паризький клуб має нові втрати перед поєдинком 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Участь Кейлора Наваса та Тьягу Сілви у півфіналі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг під великим питанням, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Ліга чемпіонів 2019/20: визначилась перша пара півфіналістів турніру

Зазначається, що у Наваса було діагностовано пошкодження двоголового м'яза стегна. Голкіпер пройде додатковий медогляд в суботу, після чого і буде ухвалене рішення про його участь в півфіналі ЛЧ.

Під питанням залишається стан захисника Тьягу Сілви, який в тому ж матчі пошкодив праве підколінне сухожилля. Також під питанням залишається участь Курзави та Верратті.

Додамо, що матч ПСЖ – РБ Лейпциг запланований на 18 серпня на стадіоні Да Луш в Лісабоні.

РБ Лейпциг – Атлетіко: Нагельсманн і футбол тріумфують, Упамекано та Анхеліньо вражають, а Забітцер залякує Україну

blog_ava
Лунін забере номер Куртуа у наступному сезоні, – Marca
09:45
8485
Теги
Ліга чемпіонів Марко Марко Верратті Лайвен Лайвен Курзава ПСЖ ПСЖ Тьягу Тьягу Сілва Кейлор Кейлор Навас
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
1
хв
Барселона
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?