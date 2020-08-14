ПСЖ – РБ Лейпциг: парижани можуть залишитись ще без двох зірок на півфінал Ліги чемпіонів

Участь Кейлора Наваса та Тьягу Сілви у півфіналі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг під великим питанням, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

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Зазначається, що у Наваса було діагностовано пошкодження двоголового м'яза стегна. Голкіпер пройде додатковий медогляд в суботу, після чого і буде ухвалене рішення про його участь в півфіналі ЛЧ.

Під питанням залишається стан захисника Тьягу Сілви, який в тому ж матчі пошкодив праве підколінне сухожилля. Також під питанням залишається участь Курзави та Верратті.

Додамо, що матч ПСЖ – РБ Лейпциг запланований на 18 серпня на стадіоні Да Луш в Лісабоні.

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