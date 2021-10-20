"У Лізі чемпіонів складно. Кожен матч важкий. Вдома, на очах у наших фанатів, ми стали лідерами групи, і це те, на чому ми повинні зосередитися. Ми теж грали непогано. Я думаю, що були деякі хороші речі, деякі, можливо, не дуже, але коли ви граєте в хороших командах, завжди є речі, які не такі хороші.

Геніальна панєнка Мессі та незабитий пенальті Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2

Чому сказав Мессі пробити перший пенальті? Це нормально, це повага. Він найкращий гравець в світі, це велика честь грати разом з ним, я завжди це говорив. Є пенальті, він його бере, крапка. В епізоді з другим пенальті він сказав: "Бери ти", – цитує Мбаппе офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ перестріляв РБ Лейпциг (3:2) завдяки голу Мбаппе та дублю Мессі. Один з голів Ліонель забив з пенальті, який заробив француз – Кіліан показав, що саме Лео має пробити з позначки.

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