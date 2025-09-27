ПСЖ – Осер: стартовий склад та онлайн-трансляція матчу Ліги 1 – вердикт для Забарного
ПСЖ зустрінеться з Осером у шостому турі Ліги 1. Стартовий склад команди Луїса Енріке та посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".
Матч ПСЖ – Осер відбудеться сьогодні, 27 вересня. Стартовий свисток на Парку де Пренс пролунає о 22:05 за київським часом.
Барселона отримала несподівані проблеми перед топ-матчем ЛЧ – лідер ризикує пропустити дуель з ПСЖ
Де дивитися ПСЖ – Осер? Пряма трансляція гри доступна на сервісі MEGOGO за умови наявності відповідної підписки.
Ілля Забарний потрапив до стартового складу столичної команди. Луїс Енріке продовжує довіряти українському оборонцю.
Стартові склади:
ПСЖ: Шевальє – Заїр-Емері, Забарний, Бералдо, Ернандес – Лі, Вітінья (к.), Маюлу – Мбайє, Рамос, Кварацхелія.
Марсель втримав перемогу над ПСЖ – Забарний провів сильний матч, рятував парижан, але міг і привезти