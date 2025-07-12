"Те, що мене турбує в ПСЖ, так само турбує мене в будь-якій іншій команді. Я згоден з більшістю людей, які відзначають, що вони – найкраща команда Європи і світу. Причина в тому, що вони демонструють це у Франції, Лізі чемпіонів і цьому змаганні.

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Ми ставимося до них з максимальною повагою, і мені дуже подобається спостерігати за ними, але ми тут, щоб зробити все можливе і виграти фінал. Звичайно, буде важко, але для мене всі ігри важкі.

Безумовно, ПСЖ і їхній тренер Луїс Енріке – зразок для всіх людей, які люблять футбол.

Водночас у нас є свій стиль, і ми протягом сезону показали, як хочемо грати, як з м'ячем, так і без нього. Вони команда, яка любить тримати м'яч, звичайно, ми теж. Вони також люблять пресингувати високо, і ми робимо те саме", – цитує Мареску офіційний сайт Челсі.

Матч Челсі – ПСЖ відбудеться 13 липня.

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