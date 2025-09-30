Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився очікуваннями від матчу своєї команди з ПСЖ у Лізі чемпіонів.

"Матч відбудеться в найкращий момент для Барси? Ніколи не знаєш. Ми зіграємо проти найкращої команди минулого сезону. Мені подобається стиль ПСЖ. Подобаються їхні футболісти і головний тренер.

Нам буде нелегко, адже ПСЖ теж хоче грати з м'ячем і добре пресингує. З першої секунди і до останньої хвилини ми повинні грати на найвищому рівні. Це Ліга чемпіонів.

Чи є Барселона фаворитом ЛЧ? Звичайно. Ми фаворити, але попереду важка робота, довгий шлях", – цитує Фліка AS.

