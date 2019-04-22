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ПСЖ – Монако – 3:1 – відео голів та огляд матчу

10:16 234 Читать на русском
ПСЖ – Монако – 3:1 – відео голів та огляд матчу
ПСЖ – Монако – 3:1 – відео голів та огляд матчу / Твіттер ПСЖ

У матчі 33-го туру чемпіонату Франції ПСЖ впевнено обіграв Монако (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Монако.

 

Франція, 33 тур

ПСЖ – Монако – 3:1

Голи: Мбаппе, 15, 38, 56 – Головін, 80

ПСЖ приймав вдома Монако вже у статусі чемпіона, оскільки Лілль не зміг перемогти Тулузу і втратив навіть теоретичні шанси на чемпіонство. Головним героєм матчу став Кіліан Мбаппе, який офомив хет-трик до 56 хвилини. За монегасків голом престижу відзначився Головін.

Завдяки цій перемозі ПСЖ набрав 84 очки і гарантував собі чемпіонство, Монако з 32 пунктами залишився на 16 сходинці.

Лілль не зміг перемогти Тулузу та зробив ПСЖ чемпіоном Франції

Теги
ПСЖ ПСЖ Франція ПСЖ - Монако Монако Монако Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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