ПСЖ поступився Монако у 26 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Навасу довелося витягати м'яч із сітки вже на 6 хвилині. Монако провів розмашисту атаку, яку ударом головою з кількох метрів завершив Діоп. Господарі відповіли лише кількома дальніми спробами.

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На початку другого тайму підопічні Почеттіно пропустили знову. Еррера "обрізався" у власному карному майданчику, а Маріпан чітко поцілив у нижній кут. 0:2 – Монако вдруге у поточному розіграші чемпіонату переміг ПСЖ.