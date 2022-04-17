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Ліон розтрощив Бордо у дербі гравців Шахтаря – зіграти вдалось лише одному з "гірників"

Марсель у центральному поєдинку 32-го туру Ліги 1 завітає в гості до парижан. ПСЖ випереджає провансальців на 12 пунктів у боротьбі за перше місце, тож навряд поєдинок вплине на турнірне становище. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45.

Нагадаємо, що поєдинок першого кола між ПСЖ та Марселем завершився без голів та запам'ятався скандальною поведінкою вболівальників провансальців, які кидали сміття в Неймара, Мессі та інших парижан.

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