ПСЖ – Манчестер Юнайтед: водій таксі після матчу завдав ножем удару в груди фанату манкуніанців

Вболівальник Манчестер Юнайтед серйозно постраждав після матчу його команди в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

44-річний уболівальник повертався до центру Парижа після матчу з трьома іншими прихильниками "червоних дияволів". Однак водій таксі був обурений їхніми співами з нагоди драматичного виходу Манчестер Юнайтед в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Водій дістав ніж і почав погрожувати жінці, яка була серед пасажирів. Потерпілий намагався втрутитися, щоб захистити її, але таксист вдарив його ножем у груди, повідомляє Sky Sports. Зазначається, що вболівальника успішно прооперували у паризькій лікарні.

Французька поліція сьогодні вже заарештувала підозрюваного, але зброя, якою було здійснено злочин, ще не знайдена.

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