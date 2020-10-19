Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Марко Верратті через ушкодження змушений пропустити матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Юнайтед.

Італійський хавбек вилетів на 3 тижні, повідомляє L'Equipe.

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Верратті прибув із травмою стегна з табору національної команди. Після обстеження лікарі дали невтішний прогноз – він не допоможе парижанам у стартових турах ЛЧ. Окрім того, керманич ПСЖ Томас Тухель втратив через ушкодження Леандро Паредеса. Проте, тренерський штаб французького гранда розраховує на новачків команди – Данілу Перейру та Рафінью Алькантару.

До слова, матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на Парк де Пренс. Початок поєдинку о 22:00.

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