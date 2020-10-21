"Я знав, що це складна група – мені не потрібні були докази. У нас були травмовані, але я завжди буду захищати своїх гравців. Також були проблеми з пошуком правильних рішень і настроєм, який необхідний у Лізі чемпіонів.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Зрозуміло, що ми можемо і повинні стати кращими. Ми незадоволені грою, але зараз не час критики на публіці. Ми зробимо це за зачиненими дверима. До цього матчу у нас було 5 перемог поспіль, ми грали добре. Проти МЮ була гра без інтенсивності, без агресії, без контр-пресингу. Це трохи дивно, я не можу це пояснити. Важко програвати, нічия 1:1 була б набагато кращим результатом з точки зору перспектив", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів у групі Н ПСЖ на власному полі поступився "червоним дияволам" з рахунком 2:1. Цікаво, що голи у матчі забивали лише представники англійської команди: у першому таймі Бруну Фернандеш з пенальті відкрив рахунок, а по перерві спочатку Антоні Марсьяль забив у власні ворота, а під кінець матчу Маркус Рашфорд приніс манкуніанцям перемогу.

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