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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Лучі буде спостерігачем матчу

22:10 10 Читать на русском
ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Лучі буде спостерігачем матчу
Лучано Лучі / соцмережі

Голова Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі буде спостерігачем на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Лучано Лучі отримав призначення на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Юнайтед, повідомляє канал Футбол 1.

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Голова Комітету арбітрів ФФУ спостерігатиме за роботою суддівської бригади на чолі з Даміром Скоміною.

Сам поєдинок відбудеться 6 березня о 22:00 за київським часом.

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