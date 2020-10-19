Манчестер Юнайтед вилетів до Парижа на матч проти ПСЖ без Едінсона Кавані та Харрі Магуайра, повідомляє Express.

Кавані провів перше тренування у складі Манчестер Юнайтед

Уругвайський нападник лише вчора, 18 жовтня, провів перше тренування у складі манкуніанців після обов'язкового карантину. Магуайр мав пошкодження перед матчем проти Ньюкасла, а от з ПСЖ не зможе зіграти через травму.

Нагадаємо, що Кавані раніше виступав саме за паризький клуб, який покинув на правах вільного агента цього літа. Матч Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Юнайтед відбудеться вже завтра, 20 жовтня, початок о 22:00.

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