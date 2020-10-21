ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу
У першому матчі групового раунду нового сезону Ліги чемпіонів парижани на власному полі поступились "червоним дияволам". Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
У групі Н минулорічний фіналіст Ліги чемпіонів ПСЖ приймав Манчестер Юнайтед. Вже в середині першого тайму манкуніанці вийшли вперед – Абду Діалло у власному штрафному завалив Антоні Марсьяля і Бруну Фернандеш з пенальті відкрив рахунок у матчі.
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По перерві активний Марсьяль, намагаючись відвести загрозу від власних воріт після подачі з кутового від Неймара, зрізав м'яч у володіння Де Хеа. І лише під завісу поєдинку Маркусу Рашфорду після передачі Поля Погба вдалось ефектним ударом вдалось поставити масну крапку у поєдинку.
Перемога принесла підопічним Сульшера 3 пункти і вони разом з РБ Лейпциг очолюють турнірну таблицю своєї групи. ПСЖ та Істанбул Башакшехір поки без очок.
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