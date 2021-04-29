Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями від звитяги "містян" над ПСЖ у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

"Половина шляху. Наступного тижня ще один поєдинок. Вперед, "блакитні", – написав Зінченко у своєму Instagram.

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Нагадаємо, саме вихід українця дозволив Манчестер Сіті перевернути хід гри. Після передачі Олександра відзначився Де Брюйне, а пізніше Марез ударом зі штрафного приніс перемогу "містянам".

До слова, Манчестер Сіті вирвав перемогу над ПСЖ (2:1) у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 4 травня, початок о 22:00.

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