ПСЖ сподівається отримати допомогу зірок, які пропускали останні матчі через травми.

Ліонель Мессі та Марко Верратті відновили тренування з командою після пошкоджень, інформує RMC Sport.

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У вівторок (28 вересня) ПСЖ гратиме проти Манчестер Сіті в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Остаточне рішення щодо участі обох гравців буде ухвалюватися у понеділок. Очікується, що Мессі буде принаймні у заявці.

Нагадаємо, у першому турі ПСЖ поділив очки з Брюгге (1:1), а Ман Сіті розбив РБ Лейпциг (6:3).

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