"У обох команд є неймовірні гравці, яких дуже складно стримувати протягом усіх 90 хвилин. Це будуть важкі і дуже конкурентні матчі. Сіті проводить фантастичний сезон, вони регулярно роблять це з Пепом. Це буде важкий поєдинок. Сподіваюся, ми продемонструємо хороший футбол і переможемо. Це головна мета у футболі.

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Бернат та Алекс поза грою, інші готові вийти на поле. Сіті – одна з найкращих команд планети, у них найкращий тренер. Звичайно, це буде складніше, ніж було з Баварією, але подивимося, хто знає. Найважливіше – це 180 хвилин, за підсумками яких вирішиться, хто вийде в фінал. Ми повинні зіграти якнайкраще", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 28 квітня на ПСЖ очікує півфінальна зустріч Ліги чемпіонів проти Ман Сіті. У попередньому раунді Мбаппе і компанія пройшли Баварію.

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