"Думаю, команда виступила добре. Ми знали, як пережити важкі хвилини в матчі з такою сильною командою, як Манчестер Сіті. Ми знали, як грати, знали, як атакувати, коли це потрібно.

Перший гол Мессі в Парижі у відеоогляді матчу ПСЖ – Манчестер Сіті – 2:0

Команди будуються не за мить. Такі матчі допоможуть в цьому процесі. Ми намагаємося рости, гравці налаштовані позитивно і знають, що треба робити. Наші гравці провели відмінний матч, слід їх привітати. Команда чудово зіграла як одне ціле. Є над чим попрацювати, природно, команда ще зростає. Але такі результати допоможуть", – наводить слова Почеттіно RMCSport.

"Гол Мессі? Зазвичай я не святкую голи, але сьогодні я зробив це. 20 років я дивився, як Мессі забиває, будучи моїм суперником. Сьогодні він забив за мою команду, так що я повинен був відсвяткувати", – додав фахівець у коментарі Daily Mail.

ПСЖ переміг Манчестер Сіті – невиразна гра парижан, потреба "містян" у форварді й чужерідність Мессі