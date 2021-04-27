"У минулому сезоні ми всі залишилися дуже розчаровані. Проблема була в тому, що після поразки ми одразу вирушили у відпустку, коли треба було думати вже виключно про новий сезон і переключитися. Перед цим нам треба було продовжувати боротьбу за чемпіонський титул, але поразка від Ліона у минулому сезоні стала найбільшим розчаруванням в моїй кар'єрі. У поточному розіграші це допомогло – ми дуже хотіли пробитися далі.

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Хлопчиськом ти мрієш грати на таких стадіях, півфінали, фінали... Тепер ми тут. Необхідно зіграти гідно, як ми робимо це в Прем'єр-лізі або Кубку ліги, як проти Астон Вілли. Треба грати так само. Все зрозуміло, але півфінал – це не кінцева мета. Ми повинні довести, що заслуговуємо місця в фіналі. Постараємося це зробити", – цитує Мареза офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, минулого року підопічні Гвардіоли вилетіли на стадії 1/4 фіналу ЛЧ від Ліона. 28 квітня на Ман Сіті очікує півфінальна зустріч Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

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