"Я бажаю Мессі успіхів. Якщо він щасливий в Парижі, насолоджується цим часом, то я за нього дуже радий. З цілої низки причин він вирішив грати саме там – в тому числі заради себе і родини. Я бажаю йому всього найкращого.

Перший гол Мессі в Парижі у відеоогляді матчу ПСЖ – Манчестер Сіті – 2:0

І я "закоханий" в Марко Верратті. Він видатний футболіст, тому що під тиском він залишається спокійним і здатний притримати м'яч і створити можливість для ще однієї передачі. Він невисокий на вигляд, проте коли ти дивишся на його переміщення, на його гру ... Він не той, на кого будуть робити довгі передачі, але можна розраховувати на нього під час комбінаційної гри", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Нагадаємо, що ПСЖ переграв Манчестер Сіті (2:0), а один із голів забив Ліонель Мессі. Парижани набрали 4 очки разом з Брюгге та очолюють групу A, а Манчестер Сіті наразі третій з 3 пунктами.

ПСЖ переміг Манчестер Сіті – невиразна гра парижан, потреба "містян" у форварді й чужерідність Мессі