Хавбек ПСЖ Ідрісса Гуйє вписав своє ім'я у книгу антирекордів ЛЧ.

Ідрісса Гуйє був вилучений у першому матчі півфіналу ЛЧ проти Ман Сіті (1:1). Це вже друга червона картка для сенегальця у поточній кампанії найпрестижнішого клубного турніру.

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За цим показником Ідрісса зрівнявся з іншими "бешкетниками" Ліги чемпіонів – Юрій Ковтун (сезон 1999/00), Зінедін Зідан (сезон 2000/01), Едгар Давідс (сезон 2001/02), Акіс Зікос (сезон 2003/04), Сервет Четін (сезон 2004/05) і Альваро Арбелоа (сезон 2012/13).

У нинішньому сезоні Ліги 1 Гуйє провів 25 матчів, в яких відзначився двома голами.

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