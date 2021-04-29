Лідер Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився враженнями від зустрічі з ПСЖ (2:1) у першій грі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми добре провели перші 10 хвилин матчу, але ПСЖ – це неймовірна команда з чудовою атакою. Шкода, що ми пропустили. Через 25 хвилин ми змінили підхід і стали грати краще.

ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Другий тайм у виконанні Манчестер Сіті вийшов набагато кращим. Ми тиснули на суперника. У випадку з першим голом не можна не відзначити певне везіння, але ми продемонстрували чудовий футбол і заслужили це. Ми змогли покращити свою гру по ходу зустрічі. Попереду нас чекає ще один матч, і ми повинні сконцентруватися на ньому", – цитує де Брюйне BT Sport.

Матч-відповідь між цими суперниками запланований на 4 травня.

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