ПСЖ – Ланс: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – Забарний вдруге поспіль опинився в основі
ПСЖ зіграє проти Ланса у четвертому турі Ла Ліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч ПСЖ – Ланс відбудеться сьогодні, 14 вересня. Стартовий свисток на Парк де Пренс пролунає о 18:15 за київським часом.
Екс-гравець Ліверпуля допоміг Монако вирвати важку перемогу перед стартом в ЛЧ, Ніцца здолала Нант завдяки голу Бога
Де дивитися ПСЖ – Ланс? Пряма трансляція гри доступна на сервісі Megogo за умови наявності відповідної підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.
Ілля Забарний вдруге поспіль потрапив до стартового складу ПСЖ.
Стартовий склад ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Забарний, Беральдо, Ернандес – Заїр-Емері, Вітінья, Лі Кан – Барколя, Рамуш, Хвіча.