ПСЖ зіграє проти Ланса у четвертому турі Ла Ліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Ланс відбудеться сьогодні, 14 вересня. Стартовий свисток на Парк де Пренс пролунає о 18:15 за київським часом.

Екс-гравець Ліверпуля допоміг Монако вирвати важку перемогу перед стартом в ЛЧ, Ніцца здолала Нант завдяки голу Бога

Де дивитися ПСЖ – Ланс? Пряма трансляція гри доступна на сервісі Megogo за умови наявності відповідної підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

Ілля Забарний вдруге поспіль потрапив до стартового складу ПСЖ.

Стартовий склад ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Забарний, Беральдо, Ернандес – Заїр-Емері, Вітінья, Лі Кан – Барколя, Рамуш, Хвіча.