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ПСЖ – головний фаворит у боротьбі за Роуза

21:13 395 Читать на русском
ПСЖ – головний фаворит у боротьбі за Роуза
Денні Роуз / BBC Sport

Захисник Тоттенхема Денні Роуз, ймовірно, покине англійський клуб влітку.

ПСЖ очолює список клубів, які цікавляться захисником Тоттенхема Денні Роузом, повідомляє Sky Sports. Також у послугах англійця зацікавлений Шальке.

Тоттенхем виставив на трансфер Роуза та ще 2-х гравців

Раніше оборонець Денні Роуз заявив, що йому байдуже, чи залишиться він у Тоттенхемі на наступний сезон. Крім того, англієць постійно публічно критикує клуб.

Зауважимо, що у минулому сезоні 29-річний лівий захисник провів за "шпор" 37 поєдинків в усіх турнірах, де віддав 5 результативних передач.

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Теги
Трансфери Тоттенхем Тоттенхем Трансфери ПСЖ Денні Роуз Денні Роуз ПСЖ ПСЖ Франція
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