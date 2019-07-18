ПСЖ – головний фаворит у боротьбі за Роуза

Італія — 22:09 522
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Красивий дебютний асист та гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брусапорто – 9:0
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Ліга Європи 2019/20, 1-й раунд кваліфікації: Кулач дебютував за Гонвед, перші невдачі українців (LIVE)Ліга Європи — 21:52 1236
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Маліновський забив гол та віддав асист за Аталанту в дебютному матчіІталія — 19:27 9078
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Коноплянка у Фенербахче: на українця претендують і інші клуби, переговори тривають, – журналістНімеччина — 18:44 1187
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Перший після Роналду за зарплатою, маленька сума відступних – головні мільйони з трансферу Де Лігта в ЮвентусІталія — 16:20 1919