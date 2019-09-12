ПСЖ – дім для недисциплінованих гравців, не здивувався трансферу Ікарді туди, – Ді Каніо

Колишній італійський форвард Паоло Ді Каніо розкритикував ПСЖ за трансфер Мауро Ікарді минулого літа.

"Серйозно, навіщо Анчелотті хотів бачити в Наполі когось на кшталт Мауро Ікарді, який не може вибачитися перед партнерами по команді за слова дружини-агента? Карло потрібен винахідливий нападник по типу Мертенса. А Мауро забиває голи тільки з лінії воріт.

Ікарді перебрався до ПСЖ

В іншому він не здатний ні на що, що повинен робити сучасний нападник. Я не сильно здивований, що він перейшов в ПСЖ – дім для недисциплінованих гравців", – цитує Ді Каніо Goal.com.

Нагадаємо, Ікарді перебрався до ПСЖ на правах оренди. Нападник провів за "нерадзуррі" 37 матчів у минулому сезоні, відзначившись 17 голами та 5 гольовими передачами. Опальний аргентинець постійно перебував у скандалах із керівництвом клубу, а новий тренер Інтера Антоніо Конте не бачить місця Ікарді у складі команди.

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