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ПСЖ – Борусія Д: парижани мають серйозні втрати перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів

11:15 63 Читать на русском
ПСЖ – Борусія Д: парижани мають серйозні втрати перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів
Тьягу Сілва / AS

ПСЖ не зможе розраховувати одразу на чотирьох гравців основи в матчі-відповіді проти Борусії Д в рамках 1/8 Ліги чемпіонів.

 

Тьягу Сілва, Андер Еррера, Тома Меньє та Марко Верратті пропустять матч проти Борусії Д в Лізі чемпіонів, інформує офіційний сайт ПСЖ.

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Зазначається, що Еррера та Сілва травмувались в матчі проти Бордо в рамках чемпіонату Франції. Іспанець вибув на термін від 6 до 8 тижнів, тоді як бразильський захисник зможе зіграти через три тижні. Додамо, що Меньє та Верратті не зможуть допомогти ПСЖ через дискваліфікацію.

Нагадаємо, Борусія Д обіграла ПСЖ в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:1). Матч-відповідь запланований на 11 березня , початок о 22:00.

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Теги
ПСЖ - Борусія Дортмунд Тома Меньє Тома Меньє Марко Верратті Марко Верратті ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Тьягу Сілва Тьягу Сілва Андер Еррера Андер Еррера
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