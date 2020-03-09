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ПСЖ – Борусія Д: Мбаппе пропустив тренування перед матчем Ліги чемпіонів

16:52 75 Читать на русском
ПСЖ – Борусія Д: Мбаппе пропустив тренування перед матчем Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе / Фото Goal

Томас Тухель отримав погані новини напередодні поєдинку проти дортмундської Борусії.

 

Нападник парижан Кіліан Мбаппе не з'явився на сьогоднішнє тренування команди через біль у горлі, повідомляє Le Parisien.

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Про детальний стан лідера ПСЖ не повідомляється, але його участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Д залишається під питанням. Нагадаємо, поєдинок відбудеться вже 11 березня, у першій зустрічі цих суперників французи поступились (1:2).

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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Теги
Ліга чемпіонів Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ - Борусія Дортмунд ПСЖ ПСЖ
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