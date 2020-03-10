toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КОРОНАВІРУС ВАЛЕНСІЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЕМ

ПСЖ – Борусія Д: Мбаппе не зміг тренуватися напередодні гри

17:04 13 Читать на русском
ПСЖ – Борусія Д: Мбаппе не зміг тренуватися напередодні гри
Кіліан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ продовжує готуватися до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Д без ключового форварда Кіліана Мбаппе.

 

Француз пропустив і сьогоднішнє тренування команди, інформує GFFN.

ПСЖ – Борусія Д: УЄФА офіційно ухвалив рішення щодо матчу Ліги чемпіонів

Мбаппе доводиться приймати ліки, щоб зменшити біль від інфекції горла. Зірка ПСЖ весь день провів у ліжку і клубні лікарі не впевнені, що завтра (11 лютого) він буде готовий до матчу проти Борусії Д. Нагадаємо, битва між парижанами і німцями за прохід в 1/4 Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До слова, саме Мбаппе віддав асист на Неймара, який забив єдиний гол ПСЖ у першому матчі проти "джмелів".

ПСЖ божеволіє через Мбаппе: продаж великих зірок, найбільша зарплата в історії, капітанська пов'язка

blog_ava
Хачеріді пояснив, чому відмовився повертатися в УПЛ
06:30
7551
Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ - Борусія Дортмунд ПСЖ ПСЖ Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
49
хв
Валенсія
22:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук