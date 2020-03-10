ПСЖ – Борусія Д: Мбаппе не зміг тренуватися напередодні гри

ПСЖ продовжує готуватися до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Д без ключового форварда Кіліана Мбаппе.

Француз пропустив і сьогоднішнє тренування команди, інформує GFFN.

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Мбаппе доводиться приймати ліки, щоб зменшити біль від інфекції горла. Зірка ПСЖ весь день провів у ліжку і клубні лікарі не впевнені, що завтра (11 лютого) він буде готовий до матчу проти Борусії Д. Нагадаємо, битва між парижанами і німцями за прохід в 1/4 Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До слова, саме Мбаппе віддав асист на Неймара, який забив єдиний гол ПСЖ у першому матчі проти "джмелів".

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