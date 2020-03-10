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ПСЖ – Борусія Д: Холанд планує зіграти ще краще, ніж у першому матчі

10:42 310 Читать на русском
ПСЖ – Борусія Д: Холанд планує зіграти ще краще, ніж у першому матчі
Ерлінг Холанд / Reuters

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд готовий знову засмутити ПСЖ в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Так, я забив два голи, але також зробив багато помилок під час першого матчу. Я можу виступити значно краще.

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Я намагаюся працювати якомога більше, щоб стати найкращим футболістом. Саме тому я багато працюю, хоча часом це важко. Я віддаю все, що може запропонувати моє тіло", – розповів Холанд в інтерв'ю France Football.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Борусія Д відбудеться завтра (11 березня), о 22:00. Перший поєдинок завершився перемогою німців з рахунком 2:1.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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