ПСЖ – Борусія Д: Холанд планує зіграти ще краще, ніж у першому матчі

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд готовий знову засмутити ПСЖ в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Так, я забив два голи, але також зробив багато помилок під час першого матчу. Я можу виступити значно краще.

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Я намагаюся працювати якомога більше, щоб стати найкращим футболістом. Саме тому я багато працюю, хоча часом це важко. Я віддаю все, що може запропонувати моє тіло", – розповів Холанд в інтерв'ю France Football.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Борусія Д відбудеться завтра (11 березня), о 22:00. Перший поєдинок завершився перемогою німців з рахунком 2:1.

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