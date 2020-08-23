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ПСЖ – Баварія: Тухель назвав головну перевагу мюнхенців у фіналі Ліги чемпіонів

07:30 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Тухель назвав головну перевагу мюнхенців у фіналі Ліги чемпіонів
Томас Тухель / офіційний сайт УЄФА

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився очікуваннями від майбутнього фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

 

"Зараз Баварія набрала унікальну ходу. У їхньому складі поєднуються молоді, голодні до перемог гравці і досвідчені учасники турніру. Я багато спілкуюся з Кейлором Навасом, також у нас є Анхель Ді Марія і Неймар, які вже вигравали це змагання.

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У Баварії є невелика перевага в тому сенсі, що вона звикла брати участь у фіналах на кшталт цього. Але подібне перевага вирішальною не стане", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2019/20 відбудеться вже завтра, 23 серпня. Початок гри о 22:00.

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Анхель Анхель Ді Марія Кейлор Кейлор Навас Неймар Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Томас Томас Тухель ПСЖ - Баварія
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