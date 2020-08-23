ПСЖ – Баварія: Тухель назвав головну перевагу мюнхенців у фіналі Ліги чемпіонів

"Зараз Баварія набрала унікальну ходу. У їхньому складі поєднуються молоді, голодні до перемог гравці і досвідчені учасники турніру. Я багато спілкуюся з Кейлором Навасом, також у нас є Анхель Ді Марія і Неймар, які вже вигравали це змагання.

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У Баварії є невелика перевага в тому сенсі, що вона звикла брати участь у фіналах на кшталт цього. Але подібне перевага вирішальною не стане", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2019/20 відбудеться вже завтра, 23 серпня. Початок гри о 22:00.

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